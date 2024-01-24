Ласицкене не может смириться с невозможностью вновь выступить на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призналась, что не может поверить в тот факт, что не сможет выступить на летних Олимпийских играх — 2024, которые пройдут в Париже. Ее слова приводит РИА Новости.

«С этим невозможно смириться. Я не понимаю свое состояние по поводу Олимпиады. Как трезвомыслящий человек, я осознаю, что поехать на Игры в Париж будет невозможно. При этом не могу отпустить эту ситуацию. Наверное, это очень глупо», — заявила Ласицкене.

Глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что российские легкоатлеты на Олимпийских играх в Париже не выступят.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Россию до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее в Париже прошла акция протеста против Олимпиады под гимн СССР.