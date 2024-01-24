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Экс-теннисист объяснил, почему Хуркач выглядит предпочтительнее Медведева на AO

Экс-теннисист Чесноков заявил, что Медведев на AO играет слишком пассивно

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Eloisa Lopez/Reuters

Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков объяснил, почему считает поляка Хуберта Хуркача фаворитом матча четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) с Даниилом Медведевым, отметив, что польский теннисист играет чище своего соперника. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«По тому, что я видел во встрече четвертого круга Хуркача с Казу, для меня фаворитом четвертьфинала является именно Хуберт. Медведев в предыдущем матче подарил Боржешу третий сет. Даниил играл слишком пассивно, делал много двойных ошибок. Но соперник тоже много и часто ошибался. А Хуркач себе такого не позволит», — заявил Чесноков.

Поединок Медведева и Хуркача состоится 24 января. Ориентировочное время начала — 05:30 по московскому времени.

В 2023 году Медведев смог выиграть турнир в Риме, одолев датчанина Хольгера Руне; турнир в Майами (соперник в финале — итальянец Янник Синнер), турнир в Дубае (соперник в финале — соотечественник Андрей Рублев), турнир в Дохе (соперник в финале — британец Энди Маррей) и турнир в Роттердаме (соперник в финале — итальянец Янник Синнер).

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 055 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 очков. Медведев закрывает тройку лучших (7555 очков).

Ранее бывшая первая ракетка мира Ренне Стаббс восхитилась Медведевым.

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