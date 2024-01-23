Назван фаворит в матче Медведева с Гуркачем в четвертьфинале Australian Open

Знаменитый в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский, выигравший два турнира АТР в одиночном разряде и бывший шестой ракеткой мира в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что Даниил Медведев является фаворитом матча четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде с Губертом Гуркачем, так как находится выше в рейтинге, но при этом отметил хорошую форму поляка на старте сезона.

«По рейтингу – да, Даниил. Новый год – новый турнир. Гуркач сейчас в хорошей форме, поэтому сложно сказать. Но если мы возьмем рейтинг, то по нему Даниил стоит выше и является фаворитом матча», — уверен Ольховский, добиравшийся в паре до полуфинала Australian Open.

Даниил Медведев дважды выходил в финал Открытого чемпионата Австралии, но проигрывал там испанцу Рафаэлю Надалю и сербу Новаку Джоковичу. Гуркач впервые в карьере добрался до четвертьфинальной стадии первого турнира «Большого шлема» в году. В личных встречах поляк ведет у Медведева со счетом 3-2, но на харде впереди россиянин — 2-1.

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