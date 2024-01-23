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Извинившегося перед украинцами Гашека назвали трусом

Олимпийский чемпион Кожевников посоветовал Гашеку обратиться к психиатру

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что экс-вратарь сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек нуждается в помощи психиатров. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

«Это диагноз, с головой у человека не все в порядке. Только лечиться и остается, это вопросы к психиатрам. Может, в Чехии их нет, а в США или Канаде ему помочь не могут. Еще и трус, оказывается. Сначала языком мелет, а потом извиняется. Болезнь, что тут сказать. Нормальные люди уже давно не обращают внимание на его заявления. Человек же бредит», — заявил Кожевников.

Гашек попросил прощения за то, что 18 января принял участие в открытии матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Баффало Сэйбрс» и «Чикаго Блэкхокс» (3:0). Он назвал произошедшее своей огромной ошибкой.

После начала российской специальной военной операции на Украине Гашек неоднократно высказывался против выступления российских игроков в НХЛ.

9 января Гашек обратился к российским хоккеистам и чиновникам. Бывший спортсмен заявил, что ни один спортсмен из России не может участвовать в международных соревнованиях из-за событий на Украине.

Эти слова стали ответом на заявления Бориса Михайлова и Владислава Третьяка о низком уровне молодежного чемпионата мира 2024 года без сборной России.

Ранее хоккеист «Спартака» оформил самый быстрый покер в истории КХЛ.

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