Хоккеист «Спартака» оформил самый быстрый покер в истории КХЛ

Форвард московского «Спартака» Максим Цыплаков оформил самый быстрый покер в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со старта матча. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Нападающий забросил четыре шайбы к 26-й минуте 58-й секунде матча со столичным «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Предыдущий рекорд (30 минут 13 секунд) был установлен в сезоне 2009/10 Максимом Якуценей, выступающим на тот момент за нижнекамский «Нефтехимик». Покер Цыплакова также стал первым, в котором хоккеист забросил две шайбы в меньшинстве.

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу красно-белых. В составе победителей кроме Цыплакова голами отметились Шейн Принс и Михал Чайковски. У «Динамо» шайбы забросили Дмитрий Рашевский, Игорь Ожиганов и Егор Мартынов.

После этого матча «Спартак» остался на четвертом месте в таблице Западной конференции (72 очка), а «Динамо» осталось на второй позиции на Западе (74 балла).

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