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Экс вторая ракетка мира раскрыла, что позволит Джоковичу победить обидчика Рублева

Теннисистка Пивоварова: Джоковичу нужно не снижать уровень игры против Синнера

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Asanka Brendon Ratnayake/AP

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, за счет чего Новак Джокович может обыграть Янника Синнера в полуфинале Australian Open.

«Для победы над Янником Джоковичу нужно действовать с максимальной концентрацией и не снижать уровень своей игры. Сможет ли он сделать это? Судя по его результатам на этом Australian Open, могут возникнуть трудности.

Но все-таки Джокович — это номер один, он знает, как преодолевать себя. Самоконтроль у Новака на высшем уровне, поэтому все может случиться. Это однозначно будет очень тяжелый матч для обоих.

Я вижу фаворитом Синнера, потому что он чище отыгрывал свои предыдущие матчи. И матч с Рублевым он провел на феноменальном уровне», — сказала Пивоварова.

Матч между Джоковичем и Синнером состоится 26 января в 04:00 по московскому времени. Сербский теннисист является первой ракеткой мира, а итальянец занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее обидчика Рублева назвали фаворитом Australian Open.

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