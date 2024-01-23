Обидчика Рублева назвали фаворитом в матче с Джоковичем на Australian Open

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что считает Янника Синнера фаворитом полуфинала с Новаком Джоковичем на Australian Open. По мнению теннисистки, итальянский спортсмен способен победить на этом турнире «Большого шлема».

«Синнер для меня фаворит этого Australian Open. К сожалению, я не видела большинство матчей Карлоса Алькараса, поэтому мне сложно сравнивать с ним. Но что касается сравнения с Джоковичем, то мне однозначно Янник нравится сейчас больше по своей форме и подготовленности к турниру.

У Новака в матчах периодически возникают сложности, когда он не может хорошо подавать и допускает ошибки, поэтому серб сейчас не может держать тот высочайший уровень игры, который его от всех отличал», — отметила Пивоварова.

Также бывшая вторая ракетка мира отметила быстрый прогресс Синнера за последнее время.

«Для меня Янник — номер один на этом турнире. Я с восторгом смотрела, как он закончил год, как спрогрессировал, вышел на новый уровень для себя и максимально завысил планку ожиданий», — сказала Пивоварова.

Ранее была названа главная причина поражения Рублева от Синнера в 1/4 финала Australian Open.