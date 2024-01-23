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Назван лучший российский хоккеист

Экс-хоккеист Щитов заявил, что Кучеров шикарно проводит последние сезоны в НХЛ

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Артур Лебедев/РИА Новости

Бывший защитник «Спартака» Никита Щитов назвал нападающего «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова лучшим российским хоккеистом. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Думаю, Кучеров. Он шикарно проводит последние сезоны в Национальной хоккейной лиге. Считаю, это лучший наш хоккеист. Раньше бы я ответил, что Малкин», — заявил Щитов.

В текущем сезоне-2023/2024 Кучеров занимает втрое место в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин за 46 матче набрал 76 очков — забросил 28 шайб и отдал 48 результативных передач. Он отстает от форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона на один балл. Кучеров первым в текущем сезоне регулярного чемпионата добрался до отметки в 70 очков.

В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку (113 очков), Леону Драйзайтлю (129 очков) и Коннору Макдэвиду (153 очка).

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