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Рублев проиграл 10-й четвертьфинал турнира Большого шлема

Теннисист Рублев проиграл десятый четвертьфинал турнира Большого шлема из десяти

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Dylan Martinez/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев уступил представителю Италии Яннику Синнеру в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне.

Встреча продлилась 2 часа 38 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. В полуфинале итальянец сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Рублев проиграл 10-й четвертьфинал турнира Большого шлема из десяти и третий на Australian Open. Также 26-летний россиянин дважды уступал в 1/4 финала «Ролан Гаррос», один раз на Уимблдоне и четыре раза на US Open.

Рублев занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Синнер — четвертое.

Российские теннисисты продолжают участвовать в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который они пропустили, стал Уимблдон в 2022 году. Из-за отказа организаторов допустить российских теннисистов на турнир были наложены санкции.

Ранее Кафельников отказался называть Медведева фаворитом матча 1/4 финала Australian Open.

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