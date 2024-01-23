Американские блогеры Дейв Лиз и Джонатан Байер в новом выпуске подкаста «The Skating Lesson» раскритиковали чемпионат России по прыжкам. Их слова приводит Sport24.

«Еcли поcмотреть на это видео c чемпионата по прыжкам, кто-то точно будет в воcторге, но не я. В этом было что-то тревожное и cовcем не впечатляющее. Кто-то обязательно cкажет: «Еcли бы прыгнул кто-то из CША, тебе бы точно понравилоcь». Нет, не cоглаcен. Я бы также поcчитал это тревожным знаком», — заявил Байер.

«Я подумал, что это отвратительно. Смогут ли ее (имеется в виду победительница турнира Маргарита Базылюк) кости потом вообще функционировать?» — отметил Лиз.

Победителем чемпионата России 2024 года по прыжкам стала команда Дмитрия Козловского, за которую выступали Александра Бойкова, Маргарита Базылюк, Софья Муравьева, Мария Гордеева, Лев Лазарев, Евгений Семененко, Иван Попов, Екатерина Чикмарева, Матвей Янченков и Дмитрий Алиев.

Победительницей личного турнира у женщин стала 12-летняя фигуристка Маргарита Базылюк. Победителями среди пар стали Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, у мужчин — Арсений Федотов.

Базылюк прыгнула каскад из двух четверных сальховов через ойлер. До этого никто из женщин не исполнял каскад из двух четверных прыжков. Однако достижение не будет официально засчитано, поскольку чемпионат России по прыжкам является шоу-турниром.

Ранее в США заявили, что возвращение России невыгодно для фигурного катания.