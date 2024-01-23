Действующая чемпионка Australian Open вышла в полуфинал турнира

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), обыграв в четвертьфинале турнира представительницу Чехии Барбору Крейчикову.

Поединок, который длился 1 час 12 минут, завершился в двух сетах с результатом 6:2, 6:3.

За выход в финал турнира белорусская теннисистка сразится с представительницей США Кори Гауфф, которая в своем четвертьфинальном поединке одолела украинку Марту Костюк.

Соболенко идет на втором месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), уступая лишь польской теннисистке Иге Свентек.

Соболенко — действующая чемпионка Открытого чемпионата Австралии. Белорусская теннисистка в финальном поединке 2023 года в трех сетах обыграла уроженку Москвы Елену Рыбакину, выступающую за Казахстан, которая уже покинула текущий розыгрыш турнира, проиграв в третьем круге российской спортсменке Анне Блинковой со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20). Теннисистки выдали самый длинный тай-брейк в истории турниров Большого шлема среди женщин.

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