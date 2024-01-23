Кафельников отказался называть Медведева фаворитом матча 1/4 финала Australian Open

Самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников признался, что не считает россиянина Даниила Медведева фаворитом матча четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) против поляка Хуберта Хуркача. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не знаю, для кого Медведев в этом матче является фаворитом. Думаю, что соотношение сил как минимум пятьдесят на пятьдесят, если не в пользу польского теннисиста. Учитывая счет их личных встреч и то, что Хуркач является неудобным соперником для Даниила. Я считаю, что Даниилу в этом поединке придется очень сложно. Все не так однозначно», — заявил Кафельников.

Поединок Медведева и Хуркача состоится 24 января.

В 2023 году Медведев смог выиграть турнир в Риме, одолев датчанина Хольгера Руне; турнир в Майами (соперник в финале — итальянец Янник Синнер), турнир в Дубае (соперник в финале — соотечественник Андрей Рублев), турнир в Дохе (соперник в финале — британец Энди Маррей) и турнир в Роттердаме (соперник в финале — итальянец Янник Синнер).

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 055 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 очков. Медведев закрывает тройку лучших (7555 очков).

Ранее бывшая первая ракетка мира Ренне Стаббс восхитилась Медведевым.