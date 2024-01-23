Олимпийский чемпион предрек Малкину шутки от «Питтсбурга» из-за автогола

Олимпийский чемпион Валерий Каменский заявил, что к российскому нападающему «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину не будет применено санкций из-за его автогола, который случился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Аризоной Койотс». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это инцидент, который может случиться с каждым. Здесь ничего страшного нет. Конечно, это обидная ошибка, но никакой серьезной реакции на это со стороны команды не будет. Пошутят над ним и все», — сказал Каменский.

Российский форвард поучаствовал в четвертой шайбе «Аризоны». «Пингвинз» заработали большинство и поменяли вратаря на шестого полевого игрока, но Малкин, находившийся возле пустых ворот своей команды, не сумел обработать передачу от Криса Летанга и отправил ее в свои ворота.

Поединок завершился победой «Аризоны» с крупным счетом 5:2.

В текущем сезоне НХЛ Малкин провел за «Питтсбург Пингвинз» 44 матча, отметившись 15 заброшенными шайбами и 23 результативными передачами. Всего на счету российского хоккеиста 1267 (486+781) очков за всю карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

Ранее сообщалось, что Малкин автоголом помог «Аризоне» установить уникальное достижение в НХЛ.