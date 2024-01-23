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CAS дисквалифицировал трех атлетов из России из-за допинга

CAS дисквалифицировал штангистов Гобеева, Алекяна и Чалого из-за допинга

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РИА Новости

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал за нарушения антидопинговых правил трех российских штангистов, включая серебряного призера чемпионата Европы 2010 года и чемпиона России — 2009 Михаила Гобеева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой материалы Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Кроме Гобеева, от спортивной деятельности отстранены победитель молодежного первенства Европы — 2012 Армен Алекян и обладатель Кубка России 2013 года Дмитрий Чалый. Они дисквалифицированы на основании базы данных LIMS московской антидопинговой лаборатории.

Свои нарушения все трое совершили в 2012 году. Срок дисквалификации штангистов составит четыре года. Срок дисквалификации Гобеева завершится в апреле 2026 года, Алекяна — в июне 2026-го, Чалого — в сентябре того же года.

12 мая 2023 года исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Спортсмены, которые получат нейтральный статус от IWF, должны выступать на соревнованиях только в однотонной серой форме.

Ранее российскую участницу трех Олимпиад дисквалифицировали за допинг.

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