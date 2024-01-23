Малкин забросил шайбу в свои ворота в матче НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс» разгромила «Питтсбург Пингвинз» со счетом 5:2.

Джейсон Цукер открыл счет в матче уже на третьей минуте. Ларс Эллер восстановил равновесие в начале второго периода. Во втором игровом отрезке команды забросили по две шайбы в ворота друг друга. Авторами голов в составе «Аризоны» стали Юусо Вялимяки и Александр Керфут. Помимо Эллера, у «Пингвинз» отличился Сидни Кросби, в качестве одного из ассистентов ему выступил российский нападающий Евгений Малкин.

Российский форвард поучаствовал в четвертой шайбе «Аризоны». «Койотс» заработали большинство и поменяли вратаря на шестого полевого игрока, но Малкин, находившийся возле пустых ворот своей команды, не сумел обработать передачу от Криса Летанга и отправил ее в свои ворота. Точку в матче поставил Ник Бьюгстад.

В текущем сезоне НХЛ Малкин провел за «Питтсбург Пингвинз» 44 матча, отметившись 15 заброшенными шайбами и 23 результативными передачами.

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