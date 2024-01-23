Российский футболист рассказал о разговоре на русском с сербом Джоковичем

Игрок тульского «Арсенала» Александр Зуев рассказал о встрече в Белграде с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Его слова передает «Матч ТВ».

«Один раз виделся с ним. Ужинали с женой, едет мужчина с ребенком на велосипедах. Я посмотрел, вроде человек похож на Джоковича, супруга не поверила сначала.

Потом люди стали подходить и фотографироваться с ним, мы тоже скромно попросили о совместном снимке. Он без проблем согласился, перекинулись парой предложений, я рассказал, что играю здесь в футбол, а он на русском ответил: «Удачи, брат», — сказал Зуев.

Летом 2023 года Зуев стал игроком сербского клуба ИМТ. В январе 2024 года он подписал контракт с тульским «Арсеналом».

Александр Зуев родился в городе Костанай (Казахстан) и играл за молодежную команду местного «Тобола». В России полузащитник известен по выступлениям за «Спартак», «Ростов», «Рубин», «Химки» и «Крылья Советов».

Зуев прошел все юношеские и молодежные сборные России. Он является чемпионом Европы в составе национальной команды до 17 лет.

Летом 2023 года Зуев сообщил о получении казахского паспорта. Игрок уже вызывался в национальную сборную, но матчей пока не проводил.

Ранее Медведев выразил мнение, что не находится в тени Джоковича и Алькараса.