Слова Семака о российских игроках «Зенита» назвали странными

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко не понял высказывания тренера сине-бело-голубых Сергея Семака о нехватке в команде российских игроков. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Честно, достаточно странное высказывание. Мы ведь прекрасно понимаем, что это не совсем правильно, так говорить. Ведь руководство клуба и не старается подписывать российских игроков. Просто это высказывание выглядит не совсем правильно на фоне ухода Кругового. Мы даже не говорим про их покупки бразильцев, мы говорим, что российских игроков все меньше и меньше», — сказал Деменко.

Семак ранее заявил, что клубу не хватает российских игроков и их покупка не помешает команде.

Этой зимой «Зенит» объявил о подписании трех бразильских игроков. Это защитник Нино, а также полузащитники Артур и Педро. Также команду пополнил россиянин Ильзат Ахметов.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). «Спартак» — пятый (30 очков).

Ранее Деменко объяснил, зачем «Зениту» нужен игрок «Локомотива».