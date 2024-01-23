Жулин: зачем Валиевой проигрывать Базылюк? поэтому она и снялась

Тренер Александр Жулин объяснил, почему олимпийская чемпионка Камила Валиева пропустила чемпионат России по прыжкам. Его слова передает РИА Новости.

«Зачем Валиевой проигрывать Базылюк? Поэтому и снялась. Валиева — очень талантливый человек, наверное, самый талантливый из всех, кого я встречал. Ей нужна мотивация. Сложно ее находить.

Есть такая тема, да, чем человек моложе, тем больше он откручен. Раньше это было среди девочек, сейчас и у мальчиков такая история. Но совершенно не факт, что через пару-тройку лет Базылюк продолжит выигрывать», — сказал Жулин.

Валиева пропустила чемпионат России по прыжкам по состоянию здоровья. В декабре 2023 года фигуристка завоевала бронзу на чемпионате России.

Победителем чемпионата России 2024 года по прыжкам стала команда Дмитрия Козловского, за которую выступали Александра Бойкова, Маргарита Базылюк, Софья Муравьева, Мария Гордеева, Лев Лазарев, Евгений Семененко, Иван Попов, Екатерина Чикмарева, Матвей Янченков и Дмитрий Алиев.

За победу команда-победитель получит 5 млн рублей, проигравшие — 3 млн.

Ранее чемпионат Европы без российских фигуристок назвали «стыдобищем».