Дзюба рассказал о своей мечте

Футболист московского «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, что мечтает сыграть на воротах в официальном матче. Его слова приводит пресс-служба «железнодорожников».

На YouTube‑канале команды опубликовали ролик, в котором 35-летний нападающий отбил два пенальти от форварда Тимура Сулейманова после одной из тренировок на сборе в Абу‑Даби.

«По юношам стоял в 17 лет, мы дублем ездили на турнир. Тогда я стоял на воротах в полуфинале и в матче за третье место. К сожалению, мы проиграли в полуфинале, но я вытащил два выхода один на один, штрафной стащил хороший. А за третье место поднаварюхал на выходе.

Мечтаю выйти на воротах: Кубок, минута 110‑я, и выйти под удаление вратаря и пенальти. Я бы очень хотел и на послематчевые пенальти попасть. Было бы весело», — заявил форвард.

Также Дзюба отметил, что готов выступить на позиции центрального защитника.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает четвертое место, имея в активе 31 очко. Лидирует в турнире «Краснодар» (38).

Ранее «Локомотив» показал видео, как Дзюба напал на Сулейманова.