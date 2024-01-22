Российский хоккеист стал первой звездой недели в НХЛ

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» россиянин Кирилл Капризов назван первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

На минувшей неделе 26-летний россиянин принял участие в четырех матчах, в которых набрал восемь очков (пять заброшенных шайб и три результативные передачи). В игре с »Каролиной Харрикейнз» (5:2) Капризов оформил свой третий хет-трик в карьере в НХЛ.

Капризов стал игроком «Миннесоты» в 2020 году, перейдя туда из московского ЦСКА. В текущем сезоне НХЛ он провел 39 матчей, отметившись 18 заброшенными шайбами и 24 результативными передачами.

Второй звездой признан чешский форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. В его активе семь очков (пять голов + два ассиста) в трех матчах. Третьей звездой стал канадский вратарь «Вегас Голден Найтс» Логан Томпсон. Он помог своему клубу одержать победы во всех трех матчах. В среднем за игру он отразил 95,6% бросков при коэффициенте надежности 1,34.

Ранее тренер «Миннесоты» рассказал, почему ему нравится Капризов.