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Тренер «Миннесоты» рассказал, почему ему нравится Капризов

Тренер «Миннесоты» Хайнс отметил неуступчивость форварда команды Капризова

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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Джон Хайнс рассказал, что ему нравится в российском игроке команды Кирилле Капризове. Слова специалиста передает «Спорт-Экспресс».

«Что мне нравится в нем больше всего — при огромном атакующем таланте и высочайшем хоккейном IQ в нем заложен огромный дух борьбы, неуступчивость, которую он стремится проявлять каждую секунду.

Сейчас он возвращается к своему лучшему состоянию после травмы. Приятно, что его старание наконец-то воплотилось в два гола. Он и в предыдущих матчах мог забить парочку, но хорошо, что это произошло в таком важном матче для нас и мы его выиграли», — заявил Хайнс.

22 января в матче регулярного чемпионата против «Каролины Харрикейнз» Капризов оформил хет-трик и помог свой команде победить со счетом 5:2. НХЛ признала 26-летнего форварда первой звездой дня.

Капризов стал игроком «Миннесоты» в 2020 году, перейдя туда из столичного ЦСКА. В текущем сезоне НХЛ он провел 39 матчей, отметившись 18 заброшенными шайбами и 24 результативными передачами.

Ранее Овечкин продлил свою безголевую серию до шести матчей.

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