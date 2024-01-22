Чемпионат Европы без российских фигуристок назвали «стыдобищем»

Серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике Иоланда Чен раскритиковала уровень участниц чемпионата Европы по фигурному катанию, прошедший в январе в Литве. Своим мнением она поделилась со Sport24.

«Наши девочки тройные прыжки делают десятыми по счету. Если их выпустить на международные старты, то в два раза лучше будут выступать.

Даже Губановой не могут позволить победить [на чемпионате Европы], чтобы, не дай бог, сказали: «опять русская девушка». Эту Хендрикс, которую тянули во все дыры и стороны… И наконец, она его выиграла. Стыдобища повторять прыжки, что делали тетки в 80-х годах! А наши девочки в тренде.

Люди начнут голосовать билетами, деньгами. ISU надо думать. Такое [катание] не допускать к себе — непрофессиональная организация и дилетантство», — заявила спортивный комментатор.

В январе прошел чемпионат России 2024 года по прыжкам. 12-летняя Маргарита Базылюк прыгнула каскад из двух четверных сальховов через ойлер. До этого никто из женщин не исполнял каскад из двух четверных прыжков. Однако достижение не будет официально засчитано, поскольку чемпионат России по прыжкам является шоу-турниром.

На чемпионате Европы — 2024 бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова заняла второе место. Чемпионкой Европы стала бельгийка Луна Хендрикс. Третье место на турнире заняла ее соотечественница Нина Пизнаррон.

Во второй раз подряд на турнире не выступили российские фигуристы. В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил фигуристов обеих стран от соревнований.

Ранее Тарасова назвала двух перспективных российских фигуристок.