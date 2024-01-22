Экс вторая ракетка мира призналась, что ее напугала игра Медведева с Боргесом

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова высказалась о победе Даниила Медведева над португальцем Нуну Боргесом в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. В комментарии «Газете.Ru» она призналась, что ее озадачила и отчасти напугала игра россиянина.

«Впечатления после матча Медведева совсем неоднозначные, он мог выиграть в трех сетах. Вел 5:2, были матчболы, но откуда-то взялись двойные ошибки, и он проиграл сет 5:7. Хорошо, что в четвертом собрался и выиграл, но это было совершенно непонятное для меня развитие событий. Против такого игрока, не топ-уровня, он мог спокойно выигрывать, и неясно, что на него нашло. Меня это немного пугает, потому что дальше будут более серьезные соперники, и как он будет играть на том уровне, для меня пока загадка», — сказала Пивоварова.

Медведев победил Боргеса в четырех сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1. Его следующим соперником станет поляк Хуберт Хуркач, этот матч должен состояться в ночь на среду, 24 января, по московскому времени.

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