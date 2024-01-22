Петржела ответил Радимову на слова о казино: в лицо ничего не скажет

Бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела в комментарии «РБ Спорт» ответил на слова экс-капитана сине-бело-голубых Владислава Радимова, заявившего, что давал взаймы деньги на азартные игры чешскому специалисту.

«Я брал деньги в долг у футболистов, чтобы смог сыграть в казино? Это неправда, я никогда этого не делал. Кто меня знает лично, знает, что у меня только профессиональные отношения с футболистами. Радимов — шоумен, в лицо он мне ничего не сможет сказать, не воспринимайте его всерьез», — заявил Петржела.

Радимов на YouTube-канале «Это футбол, брат!» рассказал, что давал взаймы деньги Петржеле перед матчем с московским «Спартаком» в 2004 году.

Радимов выступал за «Зенит» с 2003 по 2008 год, а Петржела возглавлял клуб с 2003 по 2006 год.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Петербургский клуб на два балла отстает от «Краснодара». Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

После возобновления сезона в РПЛ «Зенит» сыграет со «Спартаком» в Санкт-Петербурге. Также команду Сергея Семака ждет ответный четвертьфинальный матч Кубка России против «Динамо».

Ранее Семак заявил, что «Зениту» не хватает российских игроков.