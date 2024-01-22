Умер олимпийский чемпион по баскетболу 1972 года

Бывший баскетболист сборной СССР Анатолий Поливода ушел из жизни в возрасте 76 лет. Об этом сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Спортсмен умер 21 января. Причины не уточняются.

Поливода становился чемпионом Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене. Перед финалом со сборной США он пережил сердечный приступ. За главной игрой баскетбольного турнира Поливода наблюдал уже с трибун. Через несколько лет врачи определят, что Поливода страдает врожденным синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта, который ставит под сомнение не только занятие спортом, но и нормальную жизнедеятельность. В 1985 году он перенес операцию, которая частично облегчила его проблемы.

Кроме золота на Играх в Мюнхене, Поливода вместе со сборной СССР завоевал бронзу на Олимпиаде-1968 в Мехико. Также он является трехкратным чемпионом Европы (1967, 1969, 1971), чемпионом мира (1967), чемпионом СССР (1967).

На данный момент в живых из олимпийской сборной СССР по баскетболу 1972 года остались Иван Едешко и Модестас Паулаускас.

Ранее звезду российского баскетбола дисквалифицировали за наркотики.