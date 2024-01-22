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Стали известны все пары 1/4 финала Australian Open в женском разряде

Определились все четвертьфинальные пары Australian Open среди женщин

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Алексей Даничев/РИА Новости

Определились все участники четвертьфиналов Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) по теннису в женском одиночном разряде.

22 января россиянка Анна Калинская обыграла представительницу Италии Жасмин Паолини. В следующем раунде Калинская, которая впервые в карьере пробилась в четвертьфинал на турнире Большого шлема, встретится с Чжэн Циньвэнь из Китая.

Еще три пары выглядят следующим образом:

Арина Соболенко (Белоруссия) — Барбора Крейчикова (Чехия),

Марта Костюк (Украина) — Кори Гауфф (США),

Линда Носкова (Чехия) — Диана Ястремская (Украина).

Четвертьфинальные матчи пройдут в Мельбурне 23 и 24 января.

Российские теннисисты продолжают участвовать в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который они пропустили, стал Уимблдон в 2022 году. Из-за отказа организаторов допустить российских теннисистов на турнир были наложены санкции.

Ранее назвали главное открытие российского тенниса на Australian Open.

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