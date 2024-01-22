Месси поссорился с главным тренером сборной Аргентины Скалони

Между капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси и главным тренером Лионелем Скалони возник конфликт. Об этом сообщил журналист Шеркиса Бьяло.

Как утверждает источник, конфликт между футболистом и тренером возник перед матчем отборочного турнира чемпионата мира 2026 года с Уругваем. Недопонимание усилилось, когда распространились слухи о том, что игроки сборной посетили закрытую вечеринку.

Главный тренер остался недоволен поведением своих подопечных перед важной игрой отбора и заявил, что собирается покинуть сборную Аргентины после Кубка Америки летом 2024 года.

Сборная Аргентины после шести матчей отборочного турнира, набрав 15 очков, возглавляет турнирную таблицу.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. Тогда Скалони уже был наставником сборной Аргентины. На турнире Месси отметился семью забитыми мячами в семи матчах, четыре из которых — с пенальти.

Ранее Уткин сравнил Месси с актрисой Мэрил Стрип из-за приза лучшему игроку года.