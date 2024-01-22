Тренер Мишина рассказала, что может заставить Туктамышеву завершить карьеру

Заслуженный тренер России Татьяна Мишина заявила, что в этом сезоне Елизавета Туктамышева будет выступать только в ледовых шоу. Ее слова передает «Матч ТВ».

«На Спартакиаде Лиза точно не выступит. В этом сезоне, скорее всего, только в шоу‑программках, а дальше уже посмотрим, к какому решению она придет. Наверное, это будет зависеть от обстановки с допуском или недопуском спортсменов на международные соревнования», — сказала Мишина.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры. В минувшем сезоне фигуристка стала победительницей 4-го этапа Гран-при России в Москве и 6-го этапа в Перми.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла).

В 2021 году Туктамышева стала серебряной призеркой чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство. В 2015 году она стала чемпионкой Европы.

Ранее Тарасова назвала двух перспективных фигуристок, которых считает будущим России.