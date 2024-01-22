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Российскую участницу трех Олимпиад дисквалифицировали за допинг

Участница трех Олимпиад Тамбовцева на два года дисквалифицирована за допинг

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала на два года за нарушение антидопинговых правил россиянку Анастасию Тамбовцеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на IBSF.

Срок дисквалификации россиянки истечет 2 октября 2025 года. Тамбовцева завершила профессиональную карьеру в 2014 году. В последние годы она возглавляла Федерацию бобслея Брянской области.

Тамбовцева является участницей трех Олимпийских игр — 2002, 2006 и 2010 годов. На Олимпиаде 2002 и 2006 года она стала 27-й и 21-й соответственно. Тогда Тамбовцева выступала в категории саночников.

Спортсменка перешла в бобслей из санного спорта после олимпийского сезона 2006 года. На Играх 2010 года она заняла девятое место. Ее лучшим результатом является золотая медаль на Кубке Европы в 2010 году.

Последний раз Тамбовцева выступала на международных соревнованиях в январе 2014 года, тогда вместе со своим экипажем она заняла третье место на этапе Кубка Европы в швейцарском Санкт-Морице.

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