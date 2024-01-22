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Российский хоккеист стал первой звездой дня в НХЛ

Форвард «Миннесоты» Капризов признан первой звездой дня в НХЛ

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Bob Frid/USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов был признан первой звездой игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Второй звездой дня был признан нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Бо Хорват. Канадец стал автором победной шайбы в овертайме в матче против «Даллас Старз» (3:2). Третьей звездой стал вратарь «Детройт Ред Уингз» Алекс Лайон. Американец отразил 27 из 28 бросков в матче против «Тампы-Бэй Лайтнинг» (2:1).

22 января в игре против «Каролины Харрикейнз» Капризов оформил хет-трик.

В текущем сезоне НХЛ российский нападающий провел 39 матчей, отметившись 18 заброшенными шайбами и 25 результативными передачами. Капризов с отрывом является лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате.

Капризов стал игроком «Миннесоты» в 2020 году, перейдя туда из столичного ЦСКА. Летом 2022 года у россиянина возникли проблемы с возвращением в США. Он не мог вернуться в страну из-за отсутствия рабочей визы. Капризов сначала попытался это сделать через Дубай, а затем — через островную страну в Карибском море, но дважды получил отказ.

Ранее сообщалось, что Капризов поднялся на четвертое место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты».

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