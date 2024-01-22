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«Крыльям Советов» посоветовали вырасти ментально для борьбы за высокие места в РПЛ

Экс-игрок Бобер: прошедший отрезок сезона «Крылья Советов» хорошо прошли

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Рекордсмен по количеству матчей за «Крылья Советов» Антон Бобер заявил, что в весенней части Российской премьер-лиги (РПЛ) ждет от самарской команды большей стабильности, а также выразил надежду, что клубу удастся закрепиться среди лидеров чемпионата России. Его слова приводит Legalbet.

«Чтобы повысить шансы на максимально высокие места по итогам чемпионата, команде нужно вырасти ментально. Прошедший отрезок сезона самарцы хорошо прошли, футболисты уже понимают, что им по зубам одолеть любого соперника. Для «Крыльев» место в пятерке-шестерке по итогам чемпионата будет очень хорошим результатом», — заявил он.

После 18 туров национального первенства самарская команда идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 29 баллов, «Крылья Советов» на девять очков отстают от текущего лидера — «Краснодара».

19-й тур Российской премьер-лиги стартует 3 марта. «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Ростовом», который идет на десятой строчке (21 балл). Точное время начала поединка пока не определено.

Ранее Дмитрий Булыкин назвал опасный фактор для развития РПЛ.

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