Капризов стал первой звездой матча «Миннесоты» и «Каролины»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов был признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролиной Харрикейнз».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в американском городе Роли, завершилась с результатом 5:2 в пользу «Уайлд». Капризов в этом поединке оформил хет-трик.

В текущем сезоне НХЛ Капризов провел 39 матчей, отметившись 18 заброшенными шайбами и 24 результативными передачами. В регулярном чемпионате прошлого сезона Капризов стал пятым по результативности россиянином после Александра Овечкина, Евгения Малкина, Артемия Панарина и Никиты Кучерова.

Второй звездой стал голкипер «Уайлд» Филип Густавссон, который отразил 40 ударов по своим воротам из 42. Замкнул тройку лучших форвард «Харрикейнз» Майкл Бантинг, который забросил вторую шайбу своей команды в матче.

«Миннесота» одержала вторую победу подряд в регулярном чемпионате, «Каролина» потерпела второе поражение в трех последних играх Национальной хоккейной лиги.

Ранее пас Никиты Кучерова не спас «Тампу» от поражения «Детройту».