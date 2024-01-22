Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Капризов стал первой звездой матча «Миннесоты» и «Каролины»

Хоккеиста «Миннесоты» Капризова признали первой звездой матча НХЛ

close
100%
Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов был признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролиной Харрикейнз».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в американском городе Роли, завершилась с результатом 5:2 в пользу «Уайлд». Капризов в этом поединке оформил хет-трик.

В текущем сезоне НХЛ Капризов провел 39 матчей, отметившись 18 заброшенными шайбами и 24 результативными передачами. В регулярном чемпионате прошлого сезона Капризов стал пятым по результативности россиянином после Александра Овечкина, Евгения Малкина, Артемия Панарина и Никиты Кучерова.

Второй звездой стал голкипер «Уайлд» Филип Густавссон, который отразил 40 ударов по своим воротам из 42. Замкнул тройку лучших форвард «Харрикейнз» Майкл Бантинг, который забросил вторую шайбу своей команды в матче.

«Миннесота» одержала вторую победу подряд в регулярном чемпионате, «Каролина» потерпела второе поражение в трех последних играх Национальной хоккейной лиги.

Ранее пас Никиты Кучерова не спас «Тампу» от поражения «Детройту».

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами