Рублеву посоветовали улететь на Мальдивы после выхода в 1/4 финала Australian Open

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков заявил, что в матче россиянина Андрея Рублева и австралийца Алекса де Минора в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) были обоюдные ошибки, и похвалил российского теннисиста за эту игру. Его слова приводит «РБ Спорт».

«На месте Рублева я бы закончил на этом матче выступление на турнире и поехал на Мальдивы отдыхать! Андрей пробежал немыслимый марафон в этой игре. Матч стал украшением всего турнира. После первых трех сетов, которые были просто гениальными с обеих сторон, на первый план вышли уже морально волевые качества», — заявил Чесноков.

В 1/8 финала Рублев в пятисетовом противостоянии обыграл де Минора со счетом 6:4, 6:7, 6:7, 6:3, 6:0. Соперники провели на корте чуть более четырех часов.

В четвертьфинале Australian Open Рублев встретится с итальянским теннисистом Янником Синнером, который ранее в трех сетах переиграл еще одного российского теннисиста Карена Хачанова.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Андрей Рублев располагается на пятой строчке (5010 очков). Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 055 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (7555 очков).

Ранее Рублева похвалили за моральную стойкость в матче с де Минором.