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Теннисистка Петрова назвала результат Тимофеевой на Australian Open замечательным

Теннисистка Петрова похвалила выступление Тимофеевой на Australian Open

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Imago/Mathias Schulz/Global Look Press

Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне — 2012, экс третья ракетка мира, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова оценила выступление 16-летней россиянки Марии Тимофеевой на Открытом чемпионате Австралии. В комментарии «Газете.Ru» Петрова заметила, что, несмотря на поражение в четвертом круге от украинки Марты Костюк, Тимофеева показала хороший результат.

«Для российских теннисисток оказалась очень интересная первая неделя – столько ярких матчей, сенсаций. Много наших девочек вышло в основную сетку, и все показали очень достойную игру.

Тимофеева — очень большая молодец. Она отработала сложный матч с бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад-Майей. А в последнем матче у нее было недомогание — возможно, растяжение: была забинтована нога. Вероятно, это мешало ей передвигаться по корту. Но украинская теннисистка сыграла в правильный теннис против Тимофеевой, не дала возможности Марии затянуть ее в длинные розыгрыши по дальней линии, а сразу, как только видела затруднения, шла вперед, занимала позиции и сокращала розыгрыши.

Тимофеевой пришлось сложно, но это все равно замечательный для нее результат. Она поднимется выше в рейтинге, будет попадать на крупные турниры сама, без квалификации. Соответственно, будет тратить меньше энергии и сможет лучше выкладываться в матчах. Сезон только начался — желаю ей успеха, будем переживать и болеть за нее», — заявила Петрова.

Тимофеева уступила Костюк в двух сетах со счетом 2:6, 1:6. При этом ранее она выбила из борьбы, помимо Хаддад-Майи, опытных Каролин Возняцки из Дании и Ализе Корне из Франции.

Ранее была раскрыта причина неудачи Андреевой на Australian Open.

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