Булыкин: в российском футболе работает много непрофессионалов

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что полузащитник Денис Глушаков, который отправился в ОАЭ на зимние сборы вместе с «Ростовом», может остаться в донской команде по окончании карьеры.

По его мнению, его профессиональный опыт сможет помочь клубу в развитии.

«Если потом такие люди, как Глушаков, остаются в структуре клуба и работают на его благо, то это всегда здорово. А то иногда у нас в клубах работают такие люди, которые никогда в футбол не играли и ничего в нем не понимают, а понимают только то, как делать трансферы ненужных футболистов», — заявил Булыкин.

Полузащитник выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).

После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.

Последним клубом Глушакова был костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге. После 18 туров чемпионата страны «Ростов» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице.

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