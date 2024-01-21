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Экс-тренер сборной назвал имя одного из самых перспективных игроков России

Тренер Игнатьев назвал состоятельным переход Салтыкова в «Локомотив»

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Павел Бедняков/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что трансфер Никиты Салтыкова из «Крыльев Советов» в «Локомотив» поможет как игроку, так и его новой команде.

Салтыков подписал контракт со столичным клубом в январе 2024 года, однако весеннюю часть сезона проведет в аренде в самарской команде.

«Крылья Советов» показывают хорошую и содержательную игру, Салтыков — один из тех, кто разукрашивает эту команду. У Никиты большие перспективы, он и в молодежной сборной хорошо себя проявлял, и в «Акроне». Второй момент — все эти ребята из «Крыльев Советов», которые перешли в «Локомотив» — Пиняев, Сарвели, Глушенков, примерно одинаково понимают футбол, у них много общего, благодаря чему Салтыкову будет гораздо проще адаптироваться и влиться в коллектив. Думаю, что это очень состоятельный переход, который поможет всем сторонам», — заявил Игнатьев.

Салтыков выступает за «Крылья Советов» с лета 2023 года. В текущем сезоне он провел 17 игр в Российской премьер-лиге (РПЛ), отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Команда, набрав 29 очков, располагается на шестом месте в турнирной таблице.

Ранее Борис Игнатьев объяснил, почему Данил Круговой ушел из «Зенита» в ЦСКА.

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