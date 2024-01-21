12-летняя фигуристка повредила руку на ЧР по прыжкам

21 января в Москве прошел финальный день чемпионата России по прыжкам (командный турнир). Фигуристка Елена Костылева потеряла равновесие во время своего выступления. Спортсменка упала, выполняя четверной сальхов, затем она зашла на второй прыжок, который также завершился падением.

Костылева получила за свое выступление 7,80 балла. Во время падения она повредила локоть. Спортсменка обратилась за помощью к медикам, чтобы получить заморозку, однако после падения с тройного лутца смогла завершить выступление. Фигуристка представляла команду Александра Галлямова. Костылева тренируется у Игоря Лютикова.

Победителем чемпионата России 2024 года по прыжкам стала команда Дмитрия Козловского, за которую выступали Александра Бойкова, Маргарита Базылюк, Софья Муравьева, Мария Гордеева, Лев Лазарев, Евгений Семененко, Иван Попов, Екатерина Чикмарева, Матвей Янченков и Дмитрий Алиев.

За победу команда-победитель получит 5 млн рублей, проигравшие — 3 млн.

Ранее сообщалось, что фигурист Федотов выиграл квалификацию ЧР по прыжкам.