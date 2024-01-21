В Госдуме поставили в пример украинскую спортсменку за ее культурное воспитание

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев похвалил украинскую теннисистку Елизавету Котляр, которая обменялась рукопожатием с россиянкой Владой Минчевой после матча на юниорском Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Ошибка — это то, что взрослые люди, федерации и отец этой теннисистки своим неспортивным поведением показывают своим же детям, как не надо себя вести. Своим поведением она показала пример взрослым спортсменам, функционерам, руководителям других видов спорта, чиновникам, как надо себя вести на спортивных аренах. Включать давление, политические интриги — это ужас», — сказал Свищев.

20 января Минчева в матче первого круга обыграла Котляр со счетом 6:2, 6:4. По окончании встречи девушки поприветствовали друг друга рукопожатием. После этого украинская спортсменка испытала давление общественности за свой поступок.

16-летняя Минчева занимает 21-е место в юниорском рейтинге Международной федерации тенниса (ITF). В ее активе шесть побед на турнирах под эгидой организации. Это ее первое выступление на юниорском Australian Open.

Ранее в Федерации тенниса Украины отреагировали на рукопожатие Котляр с россиянкой Минчевой.