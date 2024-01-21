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«Похоже, дела мои плохи»: Рублев о своем следующем сопернике на Australian Open

Рублев скептически оценил свои шансы в матче с Синнером на Australian Open

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев оценил своего следующего соперника в турнирной сетке Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

«Синнер — еще один игрок, который проводит нереальный сезон. Он уже добился потрясающих результатов в этом году. В прошлый раз он меня обыграл, так что… Не знаю, что сказать. Похоже, дела мои плохи. Но я постараюсь сделать все возможное, а там посмотрим, что выйдет», — сказал Рублев после матча.

В четвертьфинале Australian Open Рублев встретится с итальянским теннисистом Янником Синнером, который ранее в трех сетах переиграл Карена Хачанова.

В 1/8 финала Рублев в пятисетовом противостоянии обыграл австралийца Алекса де Минора со счетом 6:4, 6:7, 6:7, 6:3, 6:0. Соперники провели на корте чуть более четырех часов.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Андрей Рублев располагается на пятой строчке (5010 очков). Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 055 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (7555 очков).

Ранее в ФТР заявили, что Рублев «устроил себе ерунду» в матче 1/8 финала Australian Open.

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