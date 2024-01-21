Боец ММА обвинил США в попытках лишить Россию участия в Олимпиаде

Боец смешанного стиля (ММА) и депутат парламента Башкортостана Джефф Монсон выразил мнение, что Россию в ближайшее время не пустят на Олимпийские игры, поэтому стране нужно проводить альтернативные соревнования. Об этом он рассказал Sport24.

«Америка и ее союзники сделают все, чтобы лишить Россию возможности участвовать на Олимпиаде как можно дольше. России нужно проводить альтернативные соревнования, чтобы все видели, что Россию не победить. Но ближайшие летние и зимние Игры для России будут закрыты», — сказал спортсмен.

В Международном олимпийском комитете (МОК) ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Олимпийских играх — 2024. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее в МОК заявили, что проведут еще одну проверку россиян перед Олимпиадой.