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Овечкин продлил свою безголевую серию до шести матчей

Хоккеист «Вагшингтона» Овечкин не смог отличиться в шестом матче подряд

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Kyle Ross/Reuters

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» обыграл «Вашингтон».

Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе победителей точными бросками отметились Колтон Парэйко, Брэйден Шенн и Джейк Нейборс. Российский игрок «Вашингтона» Александр Овечкин не смог отличиться в шестом матче подряд. В последний раз Овечкин смог забросить в матче против «Питтсбурга», который прошел 3 января (4:3).

В следующем матче «Вашингтон» на выезде сыграет с «Миннесотой». «Сент-Луис» на чужом льду встретится с «Калгари».

Всего в текущем сезоне россиянин провел на льду 41 матч, отметившись восьмью заброшенными шайбами и 20 результативными передачами. На счету Овечкина 830 голов за всю карьеру в НХЛ. Его отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 64 гола.

Овечкин является воспитанником московского «Динамо». Он выступал за клуб с 2001 по 2005 год. Также он играл за бело-голубых в сезоне-2012/13.

Ранее игрок НХЛ заявил, что Овечкин побьет рекорд Гретцки.

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