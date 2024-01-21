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На 16-летнюю теннисистку Андрееву призвали не оказывать дополнительного давления

Экс-теннисист Ольховский о перспективах Андреевой в теннисе: не будем загадывать

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Tracey Nearmy/Reuters

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский призвал не оказывать дополнительного давления на 16-летнюю Мирру Андрееву, передает Vprognoze.ru.

«Давайте не будем загадывать. Лидеры мирового женского тенниса выходят не из одного возраста. Не будем оказывать дополнительного давления на Андрееву», — сказал Ольховский.

В матче 1/6 финала Australian Open — 2024 Андреева взяла верх над Парри со счетом 1:6, 6:1, 7:6. На турнире помимо Андреевой остались россиянки Анна Блинкова, Анна Калинская и Мария Тимофеева.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает 47-е место. Россиянка дебютировала на взрослом уровне в мае 2022 года.

В следующем круге Андреева сыграет с Барборой Крейчиковой из Чехии. Встреча пройдет 21 января. Матч начнется не раньше 7.30 по московскому времени. Действующей победительницей турнира является Арина Соболенко.

Ранее Шамиль Тарпищев рассказал, за счет чего Андреева вышла в четвертый круг Australian Open.

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