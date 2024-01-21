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Мбаппе поддержал вратаря «Милана» после расистского скандала

Мбаппе выразил поддержку вратарю «Милана» Меньяну после расистского скандала

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Stephane Mahe/Reuters

Футболист французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе выразил в своих соцсетях поддержку вратарю «Милана» Мику Меньяну, которого во время матча Серии А оскорбляли фанаты «Удинезе» на почве расизма.

«Ты далеко не одинок, Мик. Мы все с тобой. Всегда одни и те же проблемы, но все так же нет решений. Хватит! Нет расизму», — написал Мбаппе.

Голкипер во время матча пожаловался судье на проявления расизма. Меньян ушел с поля, в подтрибунное помещение, где с ним разговаривали партнеры по команде, пытаясь его успокоить. Арбитр встречи прервал матч на пять минут. Игра возобновилась, когда Меньян вернулся на поле.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Милана». В составе победителей точными ударами отметились Рубен Лофтус-Чик, Лука Йович и Ноа Окафор. За «Удинезе» отличились Лазар Самарджич и Флорьян Товен.

В турнирной таблице Серии А «Милан» занимает третье место, набрав 45 очков. На первом месте располагается миланский «Интер», имея в активе 51 балл. Второе место занимает «Ювентус», имея в активе 49 очков. «Удинезе» занимает 17 место. Команда с севера Италии набрала 18 очков.

Ранее Меньян объяснил, почему ушел с поля во время матча.

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