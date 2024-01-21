Игрок НХЛ уверен в том, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес» Владислав Гавриков уверен, что игрок «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд лиги Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам, передает «Спорт-Экспресс».

«Уверен, что Ови побьет рекорд Гретцки? Да. Все будут рады, и мы станем свидетелями исторического момента», — сказал Гавриков.

Всего в текущем сезоне россиянин провел на льду 40 матчей, отметившись восьмью заброшенными шайбами и 20 результативными передачами. На счету Овечкина 830 голов за всю карьеру в НХЛ. Его отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 64 гола.

21 января «Вашинтнон» сыграет с «Сент-Луисом».

Овечкин является воспитанником московского «Динамо». Он выступал за клуб с 2001 по 2005 год. Также он играл за бело-голубых в сезоне-2012/13.

Ранее падение результативности Овечкина назвали ошеломляющим.