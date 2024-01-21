Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Игрок НХЛ уверен в том, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Хоккеист «Лон-Анджелеса» Гавриков о рекорде Овечкина: все будем рады

close
100%
Kyle Ross/Reuters

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес» Владислав Гавриков уверен, что игрок «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд лиги Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам, передает «Спорт-Экспресс».

«Уверен, что Ови побьет рекорд Гретцки? Да. Все будут рады, и мы станем свидетелями исторического момента», — сказал Гавриков.

Всего в текущем сезоне россиянин провел на льду 40 матчей, отметившись восьмью заброшенными шайбами и 20 результативными передачами. На счету Овечкина 830 голов за всю карьеру в НХЛ. Его отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 64 гола.

21 января «Вашинтнон» сыграет с «Сент-Луисом».

Овечкин является воспитанником московского «Динамо». Он выступал за клуб с 2001 по 2005 год. Также он играл за бело-голубых в сезоне-2012/13.

Ранее падение результативности Овечкина назвали ошеломляющим.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами