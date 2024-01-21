Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вратарь «Милана» объяснил, почему ушел с поля во время матча

Вратарь «Милана» Меньян о расистском скандале в Серии А: это не впервые

close
100%
Jennifer Lorenzini/Reuters

Вратарь итальянского «Милана» Мик Меньян высказался о расистском скандале в матче против «Удинезе», в результате которого он был вынужден покинуть поле на пять минут, передает Sky Sport.

«Услышав выкрики во второй раз, я сообщил о происходящем четвёртому судье. Я сказал, что мы не можем продолжать играть в футбол в таких условиях. Это происходит не впервые», — сказал Меньян.

Голкипер во время матча пожаловался судье на проявления расизма. Меньян ушел с поля, в подтрибунное помещение, где с ним разговаривали партнеры по команде, пытаясь его успокоить. Арбитр встречи прервал матч на пять минут. Игра возобновилась, когда Меньян вернулся на поле.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Милана». В составе победителей точными ударами отметились Рубен Лофтус-Чик, Лука Йович и Ноа Окафор. За «Удинезе» отличились Лазар Самарджич и Флорьян Товен.

В турнирной таблице Серии А «Милан» занимает третье место, набрав 45 очков. На первом месте располагается миланский «Интер», имея в активе 51 балл. Второе место занимает «Ювентус», имея в активе 49 очков. «Удинезе» занимает 17 место. Команда с севера Италии набрала 18 очков.

Ранее Матч «Удинезе» — «Милан» приостановили из-за расистских выкриков.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами