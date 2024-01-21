Вратарь «Милана» объяснил, почему ушел с поля во время матча

Вратарь итальянского «Милана» Мик Меньян высказался о расистском скандале в матче против «Удинезе», в результате которого он был вынужден покинуть поле на пять минут, передает Sky Sport.

«Услышав выкрики во второй раз, я сообщил о происходящем четвёртому судье. Я сказал, что мы не можем продолжать играть в футбол в таких условиях. Это происходит не впервые», — сказал Меньян.

Голкипер во время матча пожаловался судье на проявления расизма. Меньян ушел с поля, в подтрибунное помещение, где с ним разговаривали партнеры по команде, пытаясь его успокоить. Арбитр встречи прервал матч на пять минут. Игра возобновилась, когда Меньян вернулся на поле.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Милана». В составе победителей точными ударами отметились Рубен Лофтус-Чик, Лука Йович и Ноа Окафор. За «Удинезе» отличились Лазар Самарджич и Флорьян Товен.

В турнирной таблице Серии А «Милан» занимает третье место, набрав 45 очков. На первом месте располагается миланский «Интер», имея в активе 51 балл. Второе место занимает «Ювентус», имея в активе 49 очков. «Удинезе» занимает 17 место. Команда с севера Италии набрала 18 очков.

Ранее Матч «Удинезе» — «Милан» приостановили из-за расистских выкриков.