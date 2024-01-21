Туктамышева примет участие в первых соревнованиях после приостановки карьеры

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выступит в командном турнире на чемпионате России по прыжкам, передает Telegram-канал Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Соревнования пройдут 21 января.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Евгений Семененко, Арсений Федотов, Лев Лазарев, Иван Попов.

Женщины: Маргарита Базылюк, Мария Гордеева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Елизавета Туктамышева, Елена Костылева, Екатерина Кольцова.

Пары: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков и Елизавета Осокина — Артем Грицаенко.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряная призерка мирового первенства — 2021. В сезоне-2022/23 она выиграла два этапа Гран-при России, в финале турнира стала третьей. Также она завоевала бронзовую медаль чемпионата страны.

В августе 26-летняя фигуристка заявила, что хотела бы попробовать себя в качестве телеведущей после завершения спортивной карьеры.

Ранее Туктамышева рассказала о реакции тренера Алексея Мишина на приостановку карьеры.