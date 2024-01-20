Дацик отреагировал на новость о своем ранении в зоне СВО

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик в комментарии «Матч ТВ» опроверг сообщения, что он получил ранение в зоне проведения специальной военной операции.

Дацик получил рваные раны руки после нападения собаки в Ленинградской области. Несмотря на то что в Telegram‑каналах стала распространяться информация о ранении спортсмена в зоне СВО, сам боец опроверг эти сообщения, заявив, что фото были сделаны после нападения животного 6 января 2024 года.

«Это дома. Американский буль», — заявил Дацик.

В середине сентября боец прибыл в зону СВО, а через несколько недель подписал бессрочный контракт с Минобороны Российской Федерации.

На счету 43-летнего Дацика в ММА семь побед и девять поражений. В августе 2023 года он победил нокаутом бывшего представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) англичанина Оли Томпсона в боксерском поединке в Москве.

При этом служба в зоне СВО не помешала Дацику 28 октября провести бой с представителем Белоруссии Петром Романкевичем в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Поединок завершился поражением Дацика во втором раунде техническим нокаутом.

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