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Американский защитник «Спартака»: чувствую себя настоящим гладиатором

Хоккеист Кин чувствует себя гладиатором после 100 матчей за «Спартак»

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Кирилл Кухмарь/ТАСС

Американский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Джозеф Кин поделился эмоциями после своего 100-го матча за красно-белых в лиге. Его слова передает Legalbet.

«Вау, у меня уже сто матчей? Удивительно. Чувствую себя настоящим гладиатором, рад играть за такой великий клуб. К сожалению, сегодня нам не удалось выиграть, поэтому настроение не очень. Хочется побеждать в каждой игре.

Я сегодня чаще подключался к атаке? (Смеется). Конечно, я хотел отличиться и принести очки команде. Но мои основные функции все-таки оборона, уже потом я об атаке думаю.

Какой самый памятный матч из ста? Каждый матч особенный, хочу отметить наших болельщиков. В этом сезоне их больше, чем в прошлом. Поэтому играть одно удовольствие, они очень громкие, мы чувствуем их поддержку», — заявил хоккеист.

19 января «Спартак» в Москве проиграл омскому «Авангарду» со счетом 1:3. Красно-белые набрали 69 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем игре москвичи в гостях встретятся с казанским «Ак Барсом».

Ранее уборщицу арены «Спартака» избили на рабочем месте.

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