Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Клопп предложил больному раком Эрикссону возглавить «Ливерпуль»

Клопп предложил больному раком Эрикссону на день стать тренером «Ливерпуля»

close
100%
David Klein/Reuters

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что больной раком шведский специалист Свен-Йоран Эрикссон может занять его место в клубе. Об этом он заявил The Guardian.

«Очевидно, это была очень трогательная новость, когда я узнал о ней. Я впервые услышал о его восхищении или любви к «Ливерпулю» и о том, что он был болельщиком всю свою жизнь.

Единственное, что я могу сказать, это то, что ему будут очень рады, чтобы он приехал сюда. И он может сесть на мое место в моем офисе и делать мою работу в течение дня, если захочет. Это не проблема. Быть на боковой линии, возможно, будет немного сложнее», — сказал Клопп.

Эрикссон недавно сообщил о том, что ему осталось жить год.

Последним местом работы 75-летнего специалиста был шведский клуб «Карлстад», выступающий в третьем дивизионе страны.

За время тренерской карьеры он работал в шведском «Гетеборге», португальской «Бенфике», итальянских «Роме», «Лацио» и «Сампдории», английских «Лестере» и «Манчестер Сити». Также он возглавлял национальные сборные Англии, Кот-д'Ивуара и Филиппин.

Ранее сборная Англии поддержала Эрикссона.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами