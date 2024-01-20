Клопп предложил больному раком Эрикссону возглавить «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что больной раком шведский специалист Свен-Йоран Эрикссон может занять его место в клубе. Об этом он заявил The Guardian.

«Очевидно, это была очень трогательная новость, когда я узнал о ней. Я впервые услышал о его восхищении или любви к «Ливерпулю» и о том, что он был болельщиком всю свою жизнь.

Единственное, что я могу сказать, это то, что ему будут очень рады, чтобы он приехал сюда. И он может сесть на мое место в моем офисе и делать мою работу в течение дня, если захочет. Это не проблема. Быть на боковой линии, возможно, будет немного сложнее», — сказал Клопп.

Эрикссон недавно сообщил о том, что ему осталось жить год.

Последним местом работы 75-летнего специалиста был шведский клуб «Карлстад», выступающий в третьем дивизионе страны.

За время тренерской карьеры он работал в шведском «Гетеборге», португальской «Бенфике», итальянских «Роме», «Лацио» и «Сампдории», английских «Лестере» и «Манчестер Сити». Также он возглавлял национальные сборные Англии, Кот-д'Ивуара и Филиппин.

Ранее сборная Англии поддержала Эрикссона.