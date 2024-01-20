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Бывший тренер «Зенита» считает, что карьеру Кокорина испортила не тюрьма

Экс-тренер «Зенита» Петржела заявил, что карьеру Кокорина испортили деньги

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Vlastimil Petrzela/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела убежден, что карьеру российских футболистов портят зарплаты в местном чемпионате. Об этом он заявил «Рейтингу букмекеров».

«Деньги испортили карьеры многих российских игроков. В РПЛ часто платят слишком много молодым талантливым футболистам. Они заключают хорошие контракты, и это останавливает их прогресс. Кокорин — яркий пример. Ему сложно было уехать играть в европейский клуб, потому что его российскую зарплату было очень невозможно повторить», — сказал Петржела.

В России Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис» на правах годичной аренды.

Ранее чемпионат, в котором играет Кокорин, назвали первенством бани.

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